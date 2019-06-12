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Президентский законопроект по рынку э/э предусматривает перенос запуска новой модели на год

12.06.2019 / 16:29
Законопроект президента Украины Владимира Зеленского №10376 относительно изменений в закон "О рынке электрической энергии" предусматривает перенос новой модели на один год – на 1 июля 2020 года.

Об этом сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в Facebook.

"К сожалению, за два года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка в год. А вместе с ним разработка и воплощение в жизнь помесячного плана подготовки к соответствующим изменениям", – написал он.

Он также напомнил, что помимо данного проекта закона, глава государства внес в парламент законопроект относительно возобновления "зеленого" тарифа для наземных домашних солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.

Оба проекта закона обозначены как неотложные.

Источник

Зеленский, рынок электроэнергии
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