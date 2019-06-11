Украина планирует выпуск евробондов

Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

Она сообщила, что делегация Украины отправляется на встречи с инвесторами, которые на протяжении четырех дней планируется провести в четырех городах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан.

В пресс-службе Минфина сообщили, что в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами привлечены BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.

Напомним, по данным Минфина, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55,0 млрд грн.

Источник