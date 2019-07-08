Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за суда по дивидендам

Об этом он заявил, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

"Государственная компания против государства - это нонсенс. Это уже не первый суд, которым "Нафтогаз" пытается поставить ультиматум государству. Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть", - подчеркнул премьер.

"Считаю, нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и менеджменту компании. Поставить вопрос, что до среды они должны отозвать все свои иски против государства.

Если они этого не сделают, я предлагаю поручить министерствам в координации с которыми находятся "Нафтогаз", "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - добавил он.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом.

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