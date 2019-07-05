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Шефчович: трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре

05.07.2019 / 14:24
Переговоры Украины, России и Евросоюза по новому соглашению о транзите российского газа состоятся в сентябре.

Об этом в четверг, 4 июля, в Страсбурге сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович во время выступления перед новым составом Европарламента.

"Хочу сообщить вам, что следующая трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и Европейской комиссией (по транзиту газа - ред.) будет в сентябре", - сказал он.

При этом Шефчович заверил, что приложит все усилия для продолжения транзита российского газа через газотранспортную систему Украины.

"Я лично сделаю все возможное, чтобы обеспечить продолжение долгосрочного транзита газа через Украину на следующий длительный период", - заявил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. При этом Россия отказалась проводить в мае трехсторонние переговоры по заключению нового контракта о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему; на июнь переговоры также не были согласованы.

В "Нафтогазе" ранее заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, это предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.

Источник 

газ, Еврокомиссия, транзит газа, газовые переговоры, Шефчович
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