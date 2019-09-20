Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Во время трехсторонних переговоров относительно транзита российского газа на европейский рынок по территории Украины стороны договорились максимально активизировать усилия для заключения соглашения до 1 января 2020 года, когда действующий контракт на транзит газа завершится.

Об этом журналистам по итогам переговоров заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы обсудили вопрос транспортировки газа 1.01.20-го. Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга. Украина занимает активную позицию относительно безопасности поставок газа, поскольку такая безопасность означает общую геополитическую безопасность в регионе", - отметил украинский чиновник.

Он напомнил, что украинская сторона приехала на эти переговоры с решениями по анбандлингу (разукрупнение) "Нафтогаза", принятые вчера на заседании Кабинета министров, которые определяют необходимые шаги по передаче газотранспортного оператора из корпоративной "материнской" компании в Министерство финансов Украины. Такой шаг, по словам министра, должен обеспечить операционную и финансовую независимость газотранспортного оператора.

"Российская сторона подтвердила, что они готовы работать по европейским правилам. В свою очередь, европейская сторона будет поддерживать действия Украины по сертификации газотранспортной системы. Украинская сторона передала сторонам дорожную карту имплементации (этого процесса), как мы до 21.01. 20 года получаем независимого сертифицированного газотранспортного оператора, и проекты договоров. Также мы передали проект договора о "интерконекшн" (взаимосочетание), а также проект договора о транспортировке", - сообщил Оржель.

Он отметил, что украинская сторона будет продвигаться максимально активно, чтобы с 1 января 2020 года заключить договора полностью в соответствии с Европейским энергетическим законодательством, чтобы обеспечить безопасность транспортировки газа и его поставки на европейские рынки.

"Стороны договорились максимально двигаться навстречу друг другу, учитывая то, что то, что мы делаем - это определенный позитив. Однако риск неподписания договора о транспортировке пока остается на повестке дня. С украинской стороны, и мы это уже подтвердили соответствующими решениями, мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать такой договор на транспортировку газа", - уверил министр.

Напомним, трехсторонние переговоры будут сосредоточены вокруг вопросов, каким образом отобразить правила ЕС в сфере энергетики в будущем рамочном соглашении о транзите газа, какой может быть продолжительность такого будущего контракта, каким образом будут определяться объемы для прокачки газа через ГТС Украины и какие тарифы будут устанавливаться за его транспортировку.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что заключение долгосрочного контракта относительно транзита российского газа на европейский рынок по территории Украины соответствует стратегическим интересам Евросоюза.

Накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Киеве сообщил, что украинская сторона соглашается с предложением Еврокомиссии по заключению такого договора. В частности, речь идет о согласовании долгосрочного контракта на срок в 10 лет, при этом Украина должна обеспечить ежегодный транзит в объеме 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров относительно транзита газа состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

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