У Украины есть резерв газа в случае неподписания контракта с Россией

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Брюсселе по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа с участием Еврокомиссии, Украины и России.

«И украинское правительство, и НАК "Нафтогаз" осуществляют необходимые меры для того, чтобы быть готовыми (в случае неподписания контракта - ред.). В подземных хранилищах у нас сейчас на четыре миллиарда (кубометров) больше запасов газа, чем мы имели в прошлом году - на сегодняшний день это 19,6 миллиарда (кубометров). Я надеюсь, и это уже запланировано, что к началу отопительного сезона у нас будет около 21 миллиарда кубометров газа, закачанных в газохранилища. Поэтому украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей газом», - подчеркнул член правительства.

При этом он заметил, что сценарий неподписания контракта на транзит газа не является правильным сигналом как для рынков и потребителей, так и для транспортирующей компании.

По словам Оржеля, такой сценарий также не отвечает интересам российской стороны, которая должна быть заинтересована в поставках газа в Европу.

Как известно, накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что украинская сторона соглашается с предложением Еврокомиссии о заключении долгосрочного контракта, рассчитанного на 10 лет, при этом Украина должна обеспечить ежегодный транзит в объеме 60 млрд кубометров газа ежегодно.

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