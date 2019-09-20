Зеленский: страшилки об арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю, – бред

Об этом свидетельствует выступление Зеленского 19 сентября на конференции по реформе управления земельными отношениями

Прямая речь: "Вопрос рынка земли очень чувствительный, поэтому требует широкого и публичного обсуждения...

Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред.

Земля - это собственность граждан, но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценное - это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей иначе у нас начинается совок, Советский союз".

По его словам, от моратория выигрывают только "местные князьки". Также он сказал, что власти с 2001 года обещали урегулировать вопрос с рынком земли, но вместо этого появился процветающий теневой рынок.

Он резюмировал, что за это время с 7 млн украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанса стать хозяевами земли.

Также Зеленский назвал список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина.

В то же время аудитория добавила к словам Зеленского, что рынка земли нет в Канаде, Израиле, но президент прервал реплики словами: "У нас здесь не урок географии".

Напомним, впервые мораторий на землю ввели в 2001 году и не раз потом продлевали.

4 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

2 сентября шестой президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Он заверил, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена на развитие фермерства.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году состоится земельная реформа, чтобы уже в 2020-м создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.

В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства заявили о 35 "сценариях" введения рынка земли.

По подсчетам Минагрополитики, открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

В Европейском банке реконструкции и развития заявляли, что отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%. Во Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли поспособствует росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

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