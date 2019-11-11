Зеленский: иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума

Об этом свидетельствует обращение президента 11 ноября

Прямая речь: "Я понимаю, что этот вопрос очень чувствительный для людей ... Поэтому принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона (о рынке земли - ред.) будут внесены правки, согласно которым, право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.

Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума".

По словам президента, старые политики, выступающие против рынка земли, вероятно, отстаивают чьи-то интересы.

В частности, 11 ноября глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требовала снять с рассмотрения парламента проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Тимошенко упомянула об акциях протестов, которые проходят в понедельник в 13 областях под эгидой Всеукраинского аграрного совета, из-за которых автомобильные дороги были блокированы противниками создания рынка сельскохозяйственных земель.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона во вторник, 12 ноября.

Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

"Батькивщина" категорически против продажи сельскохозяйственной земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.

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