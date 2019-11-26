Зеленский вновь пообещал продажу земли иностранцам только после референдума и уменьшение объема концентрации земли в одних руках

А также будет уменьшен предельный лимит по концентрации земли в одних руках. Это вновь подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

"Как мы обещали, перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесём изменения, что касаются продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у иностранцев будет только после решения референдума", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник, 25 ноября.

Зеленский отметил, что также перед вторым чтением будет уменьшен лимит по концентрации с/х земель в одних руках.

Президент напомнил, что в бюджете на 2020 год предусмотрено 4 млрд грн на поддержку "малых украинских фермеров, чтобы они становились большими".

Источник