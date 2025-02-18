Зеленський: Україні потрібні чітко окреслені гарантії безпеки

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія. І тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей - зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді", - сказав він.

Зеленський поспілкувався з журналістами у форматі відеоконференції під час візиту до ОАЕ.