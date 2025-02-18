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Зеленський: Україні потрібні чітко окреслені гарантії безпеки

18.02.2025 / 17:27
Україні потрібні чітко окреслені гарантії безпеки. Це має бути НАТО або надійна альтернатива.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія. І тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей - зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді", - сказав він.

Зеленський поспілкувався з журналістами у форматі відеоконференції під час візиту до ОАЕ.

Зеленський
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