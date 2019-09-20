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Гончарук рассказал, как в Украине будут открывать рынок земли

20.09.2019 / 14:54
Правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года. Купить землю сельскохозяйственного назначения сможет только резидент Украины.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с аграриями.

"Мы рассчитываем на настоящий диалог. Начну с того, что в Украине есть рынок земли, просто он серый, теневой. Человек, который хочет купить землю, использует юридические механизмы, которые не имеют ничего общего с защитой права собственности", - заявил премьер-министр.

Гончарук считает, что правительству "крайне необходимо поснимать советские ограничения", в том числе, ограничение на легальный рынок земли.

"Мы открываем рынок не сразу, потому что к этому надо подготовиться. Мы думали это сделать с 1 июля следующего года, затем проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю и они сказали, что это не очень хорошая идея делать это летом. Но идея, которую мы предлагаем, делать это с 1 октября следующего года", - заявил Гончарук.

По его словам, купить землю сможет украинский гражданин или компания, владелец которой находится в украинской юрисдикции. Также Гончарук уточнил, что землю смогут покупать и те украинские компании, бенфициарамы которых будут иностранцы.

"Купить государственную и коммунальную землю смогут на публичных и прозрачных торгах, чтобы у любого человека был равный доступ к возможности купить земельный участок. Мы будем гарантировать право тем, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. В законопроектах, которые мы вам представим, вы увидите, как мы это собираемся сделать", - заявил премьер.

После речи Гончарук также отвечал на уточняющие вопросы присутствующих на форуме аграриев. Часть из них с возмущением отреагировала на его ответ о том, что зарегистрированные в Украине юридические компании с собственниками-иностранцами смогут покупать землю. В зале поднялся гул, а некоторые из присутствующих начали выкрикивать "позор", но дискуссия продолжилась.

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земля, рынок земли, Гончарук
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