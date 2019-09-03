Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал либерализацию рынка земли в Украине с середины 2020 года.

"Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли – ред.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", - сказа он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского намерена в ближайшее время презентовать законопроект об открытии рынка земли с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии "Слуга народа", следует принять ряд таких превентивных мер как борьба с рейдерством и обеспечение доступного финансирования фермеров.

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