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Премьер: полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса

03.09.2019 / 15:23
Экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидировали, и теперь полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на первом заседании нового правительства.

"Сегодня получили от Министерства внутренних дел проект, согласно которому ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции. То есть полиция больше не должна вмешиваться в деятельность бизнеса", - пояснил Гончарук.

По его словам, это было задекларировано в программе президента, и это "первый шаг, который делает новое правительство".

Глава МВС Арсен Аваков также прокомментировал создание новой службы.

"СФР станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств. Создание Службы финансовых расследований, которую МВД Украины системно инициировало еще с 2017 года, выходит на практический уровень. Сейчас алгоритм согласован с Министерством финансов и утвержден постановлением Кабинета Министров ", - сказал Аваков.

По его словам, Служба финансовых расследований должна быть универсальной и заниматься всеми экономическими преступлениями в стране. "У такого органа должно быть два ключевых оружия: одно - карандаш, второе - компьютер", - отметил Аваков.

Он также пояснил, что создание такой структуры должно происходить по американскому образцу, когда она является единственной в стране в сфере расследования экономических преступлений.

"Объединить Департамент защиты экономики, который есть в полиции, функцию налоговых расследований, забираем всю экономику в СБУ и одна служба этим занимается", - сказал глава МВС.

При этом силовые функции у данного подразделения должны отсутствовать, добавил он, резюмировав: "Ничего другого. Хватит создавать монстра со своим спецназом или отдельным прослушиванием или внешней разведкой. Это аналитическая служба".

Напомним: в конце июля-2019 президент подписал указ о противодействии рейдерству.

А 29 августа аналитическая система YouControl ввела полноценный бесплатный мониторинг компаний и ФЛП.

Источник 

Аваков, Служба финансовых расследований, Нацполиция, Гончарук
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