Войти | Зарегистрироваться
12:41

вторник,
03 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Новое правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет

03.09.2019 / 11:46
В следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.

Об этом заявил новый премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%", - заявил премьер.

По его словам, это очень амбициозная, но реалистичная задача.

"У нас есть для этого серьезная команда Министерства экономики, которая уже начала работать", - заверил премьер.

Он добавил, что по предварительным подсчетам такой экономический рост приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - добавил Гончарук.

Напомним: в 2019 году новый президент, парламент и правительство стартуют с гораздо более устойчивой макроэкономической ситуации, чем в 2014 году.

Эксперты много говорят о том, что теперь Украине необходимо ускорить экономический рост в 5-7% ВВП в год.

С точки зрения экономической устойчивости, приоритетами в повестке дня новой власти должны быть: бюджетная и финансовая устойчивость, а также ценовая стабильность.

Источник 

экономика, рост экономики, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.