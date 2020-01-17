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Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике

17.01.2020 / 11:15
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.

"С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, главная цель работы правительственной команды – "перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов и договорняков".

Гончарук отметил, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

"Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.

"Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%", - написал он.

Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!".

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Информированный источник уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что опубликованная звукозапись скомпонована из "нарезок" с двух встреч, которые проходили в здании Кабинета министров в середине декабря и посвящались теме координации работы правительства и Нацбанка.

Источник

Кабмин, экономика, инфляция, Гончарук
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