Премьер анонсировал пересмотр прожиточного минимума

Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, представляя план деятельности новосозданного правительства на ближайшие годы во время встречи с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента.

"Прожиточный минимум, который задекларирован на бумаге, не соответствует реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может нормально, достойно прожить. Поэтому этот минимум будет пересмотрен. Человек должен быть обеспечен прожиточным минимумом", - сказал Гончарук.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года установлены новые размеры прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в сумме 1936 гривень.

Для основных социальных и демографических групп населения с 1 июля 2019 года установлены следующие показатели прожиточного минимума на одного человека в месяц: для детей в возрасте до 6 лет − 1699 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет − 2118 грн.; для трудоспособных лиц – 2007 грн.; для лиц, которые потеряли работоспособность − 1564 грн.

Следующее повышение прожиточного минимума было запланировано с 1 декабря 2019 года.

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