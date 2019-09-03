Войти | Зарегистрироваться
18:46

вторник,
03 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский поручил правительству подписать СРП по разработке углеводородов и упростить подключение к газовым и электросетям

03.09.2019 / 17:59
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года подписать соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке углеводородных участков.

А также до 1 января 2020 года упростить подключение к газовым и электросетям.

"Провести переговоры и подписать соглашения о разделе продукции на недропользование. Срок – до 1 декабря, ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель", – сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.

Кроме того, президент поручил до 1 января 2020 года упростить для населения и бизнеса порядок подключения к электрическим газовым сетям, а также снизить стоимость на соответствующие услуги.

"Упростить порядок и снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты", – обозначил он, назначив ответственными за данный аспект премьер-министра, глав Минэнергоэкологии и Минфина, а также главу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксану Кривенко.

Источник 

Зеленский, подключение к газовым сетям, разработка углеводородов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.