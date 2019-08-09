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Зеленский: Украина проведет земельную реформу до конца года

09.08.2019 / 09:02
Зеленский: Украина проведет земельную реформу до конца года
В Украине в 2019 году будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал он на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг.

По словам президента, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности, компания "Онур".

"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, частными компаниями", - сказал он, при этом подчеркнув: Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех проектах.

Ранее в команде Зеленского заявляли о необходимости открытия рынка земли после подготовки соответствующего законодательства.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года. "Есть понимание в команде (президента - ИФ), что если это (отмена моратория - ИФ) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно", - сказал он.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

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земля, земельная реформа, Зеленский, рынок земли
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