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НБУ отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства

08.08.2019 / 17:49
Национальный банк Украины отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства. Об этом сообщает пресс-служба нацрегулятора.

В Нацбанке уверяют, что такое послабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - говорится в сообщении нацрегулятора.

Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от НБУ информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента, что позволит избегать двойного контроля клиентской операции.

Кроме этого, Нацбанк уточнил порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

Напомним, в мае глава НБУ Яков Смолий заявил, что курс на дальнейшую либерализацию валютного рынка - абсолютно безальтернативный, и Национальный банк будет продолжать снимать валютные ограничения.

В июне Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валюты экспортерами.

Источник 

валюта, НБУ, Нацбанк, покупка валюты, кредитные средства, ограничения покупки валюты
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