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Трамп приостанавливает действие фондов американской иностранной помощи

08.08.2019 / 16:15
Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи в ожидании рассмотрения расходов Госдепом и Агентством США по международному развитию.

Об этом сообщает  CNN.

Указано, что свободные средства будут заморожены, пока Агентство США по международному развитию (USAID) не предоставит отчет об остатке и расходовании денежных средств. Срок действия этих средств завершается 30 сентября - в конце финансового года.

Чиновник USAID указывает, что финансирование составляет от 2 до 4 миллиардов долларов.

При этом расходы, указанные в письме, включают финансирование для международных организаций, международной миротворческой деятельности, международного контроля над наркотиками, здравоохранения в мире, помощи в целях развития, иностранных военных и помощи для Европы, Евразии и Центральной Азии.

Указано, что Административно-бюджетное управление США может предложить Конгрессу отменить выделяемые средства.

По словам представителя USAID, проверка займет несколько дней. Ожидается, что результаты подсчета будут отправлены в Административно-бюджетное управление не позднее начала следующей недели.

"В число рассматриваемых счетов входят программы, которые на протяжении многих лет считали расточительными, как те, которые оплачивают солнечные батареи в Карибском бассейне, космическую программу в Пакистане, футбольные лагеря в Гватемале и иностранную помощь странам, которые не отвечают интересам внешней политики США", - сказал представитель администрации Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.

Американский лидер планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на выборах президента в 2020 году.

Источник 

США, Госдеп, Трамп, иностранная помощь
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