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Зеленский: Крым будет в составе Украины

08.08.2019 / 13:29
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду, 7 августа.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский.

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Крым, Зеленский, возвращение Крыма
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