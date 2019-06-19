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Зеленский рассказал, что скажет Путину во время их первой встречи

19.06.2019 / 12:51
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

 

Об этом он сказал в интервью газете Bild.

Так, на вопрос журналиста, что он скажет Путину во время их первой встречи, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - заявил украинский президент в ответ на вопрос журналиста, не потерян ли Крым для Украины.

На вопрос, верит ли он в то, что Украина присоединится к ЕС, Зеленский ответил, что Украина уже является частью европейской семьи.

"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС.

Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", - сказал президент Украины.

Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичным присоединение Украины к НАТО, Зеленский заявил:

"Расширение НАТО - мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса.

Украина официально заявила о своем стремлении присоединиться к НАТО. Мы хотим выполнить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса".

Источник 

Крым, Путин, Зеленский
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