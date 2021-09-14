У Путина исключили встречу с Зеленским с обсуждением Крыма

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, требование украинской стороны обсуждать Крым делает невозможным проведение встречи.

"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий.

До этого в Кремле отмечали, что для Москвы "не существует темы Крыма".

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