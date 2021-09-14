Надеемся, что не войдем в жесткие ограничения – Кличко о локдауне в Киеве

Об этом заявил Кличко в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", информирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается возможного входа Киева в локдаун, то мы надеемся, что мы не войдем в жесткие ограничения.

Но тем не менее, изучаем и готовимся к какому либо развитию событий".

В то же время, он подчеркнул, что все будет зависит от хода вакцинации, а также от соблюдения противоэпидемиологических норм.

Мэр отметил, что Киев показывает лучшие результаты по вакцинации от коронавируса по сравнению с другими городами.

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