Войти | Зарегистрироваться
17:17

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости

14.09.2021 / 15:45
Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости
Источник: Центр информации УПЦ
Божественный Закон выражается в заповедях любви - к Богу и к ближнему

Святые, которые отреклись земного ради служения Богу, своим примером призывают нас, чтобы мы в своей жизни старались идти, пусть маленькими шагами, путем к Небу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Эта дорога в Небо описана в Святом Евангелии. Если мы будем благоразумными и опираться на Евангелие, будем его читать, налаживать жизнь по нему, то будем идти - кто быстрее, кто медленнее - в Царство Божие, в котором находятся все святые», - отметил Предстоятель.

Блаженнейший подчеркнул, что Божественный Закон выражается в заповедях любви - к Богу и к ближнему.

«Без любви к Богу мы не можем полюбить ближнего, потому что источник любви есть Бог. Если я порвал связь с этим источником, то я не имею силы любви. И то, что я называю любовью, живя без Бога, то это просто коммерция: я делаю кому-то добро, но всегда в надежде, что сегодня или завтра мне воздаст так же или еще больше. А когда человек любит Бога, то он получает от Него такую силу, что может любить своего ближнего жертвенно, не ожидая ничего взамен. Вот эта жертвенная любовь и спасает каждого человека и весь мир», - объяснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим Божией помощи на пути любви, смирения и молитвы, «который ведет человека в Небо во спасение в Иисусе Христе Господе нашем».

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.