Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости

Святые, которые отреклись земного ради служения Богу, своим примером призывают нас, чтобы мы в своей жизни старались идти, пусть маленькими шагами, путем к Небу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Эта дорога в Небо описана в Святом Евангелии. Если мы будем благоразумными и опираться на Евангелие, будем его читать, налаживать жизнь по нему, то будем идти - кто быстрее, кто медленнее - в Царство Божие, в котором находятся все святые», - отметил Предстоятель.

Блаженнейший подчеркнул, что Божественный Закон выражается в заповедях любви - к Богу и к ближнему.

«Без любви к Богу мы не можем полюбить ближнего, потому что источник любви есть Бог. Если я порвал связь с этим источником, то я не имею силы любви. И то, что я называю любовью, живя без Бога, то это просто коммерция: я делаю кому-то добро, но всегда в надежде, что сегодня или завтра мне воздаст так же или еще больше. А когда человек любит Бога, то он получает от Него такую силу, что может любить своего ближнего жертвенно, не ожидая ничего взамен. Вот эта жертвенная любовь и спасает каждого человека и весь мир», - объяснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим Божией помощи на пути любви, смирения и молитвы, «который ведет человека в Небо во спасение в Иисусе Христе Господе нашем».