Войти | Зарегистрироваться
17:17

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Путина оценили отношения россиян и украинцев. Говорят о "родственности"

14.09.2021 / 15:54
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения между россиянами и украинцами. Он заявил о росте числа украинцев, которые "ненавидят Россию".

Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Как отметил пресс-секретарь Путина, несмотря на рост в Украине числа "людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", и россияне, и украинцы - якобы "родственники".

"Вы сами знаете, какая сейчас у нас "дружба" с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - сказал Песков.

Ранее Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом.

Напомним, у президента Украины заявили, что Зеленский встретится с Путиным только в случае обсуждения вопроса Крыма.

Однако, у Путина заявили, что не хотят этот вопрос включать в повестку дня двух лидеров.

Источник

россияне, Путин, Песков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.