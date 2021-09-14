Судьи: единственный критерий "доброчесности" - это закон

Об этом сообщает Судебно-Юридическая газета.

Этим законом международным экспертам дали возможность решать, кто из членов или кандидатов в ВСП недобропорядочный и "отсеивать" таковых. Заявление Малюськи прокомментировали служители Фемиды.

"Вмешательство есть, но его как бы и нет. Интересно, сам-то Денис Малюська как считает, он доброчесный? Единственный логичный критерий так называемой «доброчесности» - это закон. Если человек не привлекался к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности - значит презюмируется, что он доброчесный. Все. Остальное - это двойные стандарты и избирательный подход, повод соросят убрать не лояльных к себе лиц и поставить «своих», сегрегировать людей на правильных и не очень и дальше раскалывать нашу страну. Только идиот этого не понимает", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Хрестоматийный пример - это Сытник. Для судей сделки в Крыму по российскому законодательству, алкогольные гульки с доверенными лицами фигурантов дел за их счет, назначение на должности кумовей - у соросят 100% было недоброчесным. Но в отношении Сытника они молчат, потому что он просто свой и послушный. Поэтому не надо рассказывать про ваши благие намерения. Всем давно известно, куда ими вымощена дорога", - отмечают авторы поста.