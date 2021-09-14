Войти | Зарегистрироваться
17:17

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Судьи: единственный критерий "доброчесности" - это закон

14.09.2021 / 16:44
Министр юстиции Денис Малюська поделился мнением относительно закона о судебной реформе, а точнее, закона №1635-IX о создании Этического совета по проверке действующего состава Высшего совета правосудия (ВСП) и кандидатов в ВСП.

Об этом сообщает Судебно-Юридическая газета.

Этим законом международным экспертам дали возможность решать, кто из членов или кандидатов в ВСП недобропорядочный и "отсеивать" таковых. Заявление Малюськи прокомментировали служители Фемиды.

"Вмешательство есть, но его как бы и нет. Интересно, сам-то Денис Малюська как считает, он доброчесный? Единственный логичный критерий так называемой «доброчесности» - это закон. Если человек не привлекался к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности - значит презюмируется, что он доброчесный. Все. Остальное - это двойные стандарты и избирательный подход, повод соросят убрать не лояльных к себе лиц и поставить «своих», сегрегировать людей на правильных и не очень и дальше раскалывать нашу страну. Только идиот этого не понимает", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией". 

"Хрестоматийный пример - это Сытник. Для судей сделки в Крыму по российскому законодательству, алкогольные гульки с доверенными лицами фигурантов дел за их счет, назначение на должности кумовей - у соросят 100% было недоброчесным. Но в отношении Сытника они молчат, потому что он просто свой и послушный. Поэтому не надо рассказывать про ваши благие намерения. Всем давно известно, куда ими вымощена дорога", - отмечают авторы поста.

судьи, Малюська
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.