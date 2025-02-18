Зеленський: Якщо Україна в найскладніший момент не пішла на ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз піде

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він пояснив, що, коли на початку повномасштабного вторгнення почалася допомога в різних обсягах України від різних країн, рф поставила ультиматум в цей момент, зокрема, зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, "щоб воно повністю було в вертикалі путіна".

"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - сказав Зеленський під час спілкування з громадою в Анкарі.

Президент додав, що "жодних домовленостей ні під час окупації Києвщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було".

"Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми росії не збирався. І не збираюся", - наголосив Зеленський.