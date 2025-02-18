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Зеленський: Якщо Україна в найскладніший момент не пішла на ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз піде

19.02.2025 / 09:10
Перемовини між представниками росії та США у Саудівській Аравії відбуваються про Україну без участі України, українська держава ніколи не піде на ультиматуми росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він пояснив, що, коли на початку повномасштабного вторгнення почалася допомога в різних обсягах України від різних країн, рф поставила ультиматум в цей момент, зокрема, зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, "щоб воно повністю було в вертикалі путіна".

"І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде", - сказав Зеленський під час спілкування з громадою в Анкарі.

Президент додав, що "жодних домовленостей ні під час окупації Києвщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було".

"Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми росії не збирався. І не збираюся", - наголосив Зеленський.

Зеленський
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