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Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – Кулеба

22.07.2020 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 21 июля в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном

Прямая речь: "Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом.

Ничего о готовности России провести такую ​​церемонию мне пока не известно, к сожалению. Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия (РФ) в Крыму и нарушение обязательств России как государства-оккупанта.

Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе немыслима. И мне даже странно, что кто-то начинает разгонять подобные вещи".

Источник

Крым, Путин, Кулеба, Зеленский
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