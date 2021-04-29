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Чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с Путиным - Кулеба

29.04.2021 / 15:23
Для того, чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Владимир Зеленский готов к личной встрече.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

Кулеба отметил, что Украина настаивает на переговорах в нормандском формате.

"Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным. Наша главная цель - собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания это Россия", - сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, именно поэтому Украина хочет переговов с Путиным в рамках норманского формата.

"Но если Путин избегает этого формата, то мой президент (Зеленский, - ред.) готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - сказал Кулеба.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Позже Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве.

Напомним, Зеленский заявил, что его "не волнует место проведения, речь идет о содержании"

Зеленский уверен, что прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами.

Источник

Путин, Кулеба, Зеленский
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