Лавров назвал абсурдной поддержку внесудебных санкций против Медведчука МИДом Германии

Об этом Лавров заявил в своем интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву.

«Я прочитал заявление Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса. Считаю, что это речь ответственного политика. Не всегда МИД ФРГ занимал такую взвешенную, дальновидную позицию. Было множество заявлений, огульно поддерживающих несправедливость. Например, когда Украина ввела санкции против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», В.Медведчука и других его соратников – против собственных граждан. МИД Германии высказал одобрение, подчеркнув, что это полностью соответствует принципам ОБСЕ. Абсурд».

Несмотря на то, что санкции были введены 19 февраля 2021 года, украинская власть не располагает доказательствами своих обвинений или скрывает их от общественности.

Парижская хартия для новой Европы, подписанная 21 ноября 1990 года и являющаяся одним из ключевых документов ОБСЕ, предусматривает право на справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления.

Кроме того, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ специально отмечает, что «административные решения, направленные против какого-либо лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты». В случае же санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко не идет речи, о том, что такие санкции «полностью обоснованы», а сам указ Президента о введении санкций не содержит отсылок к механизмам правовой защиты, что является грубым нарушением требований основных документов ОБСЕ.