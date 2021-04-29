Немецкие СМИ: Медведчук полгода назад нашел вакцину для украинцев, а получил за это репрессии и санкции от власти

Об этом говорится в публикации популярной в Германии блогосферы Fisch+Fleisch.

«Зеленский оставался пиарщиком даже после того, как стал Президентом. Он любит быть в центре внимания и общается с людьми с помощью тщательно продуманных видеообращений, в которых использует отработанную мимику», – говорится в статье.

По мнению автора публикации, это не помогло украинскому Президенту справиться с проблемой коронавируса в стране, о чем красноречиво свидетельствует проваленная кампания по вакцинации.

«В то время как Германия – далеко не чемпион мира по вакцинации от коронавируса – делает 740 000 прививок ежедневно, в Украине за тот же период вакцинируют только около 15 000 человек. При таких темпах иммунизация в Украине может занять несколько лет. И это один из самых низких показателей вакцинации в мире», – сообщается в материале.

Немецкий блогер считает, что нападки украинской власти на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука напрямую связаны с тем, что политик смог найти решение проблемы с вакциной для украинцев еще в конце прошлого года, а команда Зеленского не способна это сделать до сих пор.

«Попытки оппозиционного политика Виктора Медведчука получить российскую вакцину «Спутник V» для Украины и даже начать ее производство, имели для него печальные последствия: на него были наложены санкции, телеканалы, транслировавшие его позицию, были закрыты, а российская вакцина запрещена законом. Нигде в мире вопрос вакцинации не подвергался такому политическому насилию, как в Украине», – подчеркивает автор публикации.

В заключение он отмечает, что провальная политика украинского Президента в вопросе борьбы с коронавирусом привела к падению его рейтинга.

«Человека, который два года играл государственного деятеля в Украине, таковым воспринимают лишь немногие. А с коронакризисом Зеленский стал тем, кем он был всегда – суетливым клоуном, для которого имеет значение лишь мимика», – пишет немецкий блогер.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти.

«Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины «Спутник V», а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить ее производство не только для собственного населения, но и на экспорт. Все, что для этого нужно, – политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», – подчеркнул парламентарий.