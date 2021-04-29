Кулеба: по логике России, мы должны ждать, пока нас порежут, как салями

Об этом в эфире программы BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия воспринимает каждый шаг Украины по защите себя от РФ как "провокацию". Если следовать этой логике, то мы должны сидеть тихо, опустив руки, и ждать, пока Россия не порежет нас как салями", - заявил он.

По его словам, Украина не позволит этому случиться и будет защищать себя на всех фронтах.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Украине придется вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить войну на Донбассе.

"Наша главная цель - собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше", - добавил министр.

Кроме того, Кулеба говорил, что для Украины прямые переговоры с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия. На это украинская сторона никогда не пойдет.

"Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал министр.

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