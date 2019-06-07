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В РФ не поняли идеи Зеленского и имеют условие для встречи с Путиным

07.06.2019 / 11:24
Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" с нуля не будет, для их возобновления нужно оформить прежние договоренности документально.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

На вопрос, при каких условиях возможна встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, он ответил:

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией".

"Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией", – заявил Лавров.

"Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", – сказал глава МИД РФ.

Лавров объяснил, что за последние 4 года в "нормандском формате" четыре лидера достигли "конкретнейших договоренностей о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов".

"И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано", – заявил Лавров.

"Поэтому перед тем как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", – сказал он.

Лавров добавил, что из Украины звучат заявления, что "есть какие-то новые идеи о том, как урегулировать кризис", – но Украина еще должна выполнить прежние договоренности.

"Нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения. Президент Украины Зеленский упоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований минских договоренностей об обмене всех на всех" – отметил он.

На вопрос, чего Россия ждет от Зеленского, Лавров ответил: "Есть договоренности "нормандского формата", о которых я сказал. Наши германские, французские коллеги подтвердили, что эти договоренности являются непреложным условием движения вперед".

"Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты", – сказал он.

Источник

Путин, Лавров, Зеленский
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