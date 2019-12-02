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Лавров: встреча Зеленского и Путина в Париже будет неформальной

02.12.2019 / 09:03
Лавров: встреча Зеленского и Путина в Париже будет неформальной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам Лаврова, встреча Зеленского и Путина в Париже позволит прояснить ситуацию с позицией Украины относительно минских договоренностей.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - заявил он.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что нет смысла гадать, в каком именно формате состоится встреча президентов, и добавил, что она будет неформальной.

"Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях иного мероприятия ", - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

До этого Песков призвал не завышать ожидания от встречи в нормандском формате, которая должна состояться 9 декабря в Париже. Однако он добавил, что в Кремле надеются на положительный результат нормандской встречи.

Источник

встреча, Путин, РФ, Лавров, Зеленский
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