Войти | Зарегистрироваться
09:26

понедельник,
16 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Кремле заявили, что до согласия Путину с Зеленским далеко

16.12.2019 / 09:01
В Кремле заявили, что до согласия Путину с Зеленским далеко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе РФ не удается достичь согласия по целому ряду вопросов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом речь идет в фрагменте интервью Пескова, показанном в воскресенье, 15 декабря, на "Первом канале", сообщает ТАСС

Дословно: "Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию".

Песков также уточнил детали разговора Путина и Зеленского в ходе встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Дословно: "Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Эмманюэль Макрон который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.

Источники ранее сообщали, что президент Украины и президент РФ говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

После саммита Путин заявил о кровавых последствиях, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территорией Донецкой и Луганской областей.

Источник 

встреча, Путин, Песков, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.