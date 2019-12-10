У Зеленского с Путиным "разные взгляды" на выборы и границу, но вопрос газа "разблокирован"

Вопрос транзита газа, по словам Зеленского, "разблокировали".

Об этом заявил Зеленский на брифинге четырех лидеров после Нормандских переговоров в Париже

О выборах и контроле границы: "У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И, действительно, президент РФ говорит, что в Минске (Минских договоренностях – ред.), то что наш бывший президент Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) подписывал, передача границы может быть только после выборов.

Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до местных выборов.

Пока что у нас разные взгляды, но я думаю, что не случайно у нас будет встреча через несколько месяцев и не случайно у нас будет встреча четырех лидеров.

Мы обязаны найти выход".

О газе: "Обсуждали вопрос транзита газа на двусторонней встрече. Но я впервые такое вижу – в жизни у меня не такая большая практика – когда я говорю "двусторонняя встреча", а сидело с разных сторон от нас по семь человек.

Этот вопрос (о газе – ред.) мы разблокировали и уже на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа".

Зеленский также отметил, что выборы и граница – самые сложные вопросы "которые сегодня были".

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Напомним: "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

Зеленский планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

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