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У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей

10.12.2019 / 16:45
У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей
Новопрославленные святые Киевской духовной академии Источник: Центр інформації УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в годовом отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который он представил во время итогового заседания Священного Синода УПЦ

Украинская Православная Церковь в 2019 году канонизировала 6 святых, добавила в календарь святого, почитаемого в Православной Церкви в Америке, установила 3 праздника Соборов подвижников благочестия и 2-х почитаемых чудотворных икон.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в годовом отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который он представил во время итогового заседания Священного Синода УПЦ.

«К лику местночтимых святых причислены 5 подвижников благочестия (еще одна святая канонизирована после итогового Синода. - Ред), установлено празднование Собора Изюмских святых и Собора святых Киевской духовной академии», - сообщается в документе.

По данным отчета, на заседании 3 апреля 2019 к лику местночтимых святых причислены:
священномученик Иоанн Могилевский, пресвитер (Каменская епархия);
блаженная Иулита Педан (Александрийская епархия);
ректоры Киевской духовной академии святитель Сильвестр (Малеванский), епископ Каневский; святитель Василий (Богдашевский), архиепископ Каневский, исповедник, а также профессор КДА священномученик Александр Глаголев, пресвитер (Киевская епархия, с внесением в Собор святых Киевской духовной академии).

В Церковный календарь Украинской Православной Церкви внесено имя святителя Рафаила, епископа Бруклинского.

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 6 декабря был установлен день празднования Собора святых Таврической духовной семинарии, празднования в честь Новокайдакской (Самарской) иконы Божией Матери и Вилийской иконы Божией Матери «Знамение», а также причислена к лику святых преподобная Серафима, настоятельница Корецкая.

Источник: Inpress.ua
упц, святые
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