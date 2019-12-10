Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение количества приходов, священников и монахов в 2019 году.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.



Согласно документа, в 2019 году увеличилось количество церковных общин Украинской Православной Церкви - к концу года насчитывается 12 338 приходов, что на 246 больше, чем в прошлом году - 12 092.



В Церкви 53 епархии, где несут служение 99 архиереев и 12 411 священнослужителей.



В докладе также сообщается о росте числа верующих, принявших монашеский постриг в 2019 году - 4609 человек. В 2018 году монахами стали 4501 человек.



По данным 2019 года в УПЦ 254 монастыря.



В Украинской Православной Церкви 17 учебных заведений, где на дневном стационаре обучаются 1372 студента.

Итоговый отчет также содержит информацию о незаконной перерегистрации общин и нарушении прав верующих; данные по судебным искам, поданным УПЦ в защиту своих интересов.

В докладе представлена информация о главных событиях в Церкви в уходящем году: решения Священного Синода по кадровым вопросам, создании и реорганизации монастырей, канонизации святых, информация о деятельности Предстоятеля, управляющего делами УПЦ и епископата.

Вместе с тем, в итоговом документе отображена деятельность Церкви в существующих общественно-политических реалиях, а также взаимодействие УПЦ с Поместными Церквями в важных вопросах мирового Православия.