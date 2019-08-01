В интернете опубликовали уникальную монографию о православных закарпатских исповедниках ХХ века

В сети опубликовали электронную версию международного монографического издания «Исповедники и подвижники Православной Церкви на Закарпатье в ХХ веке».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, книга была издана в 2011году по благословению архиепископа, ныне митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора (Мамасуева) при содействии архиепископа, ныне митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича).

Это совместный научный проект Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия (Пронина) Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви и Кафедры истории Украины ГВУЗ «УжНУ».

Книга состоит из двух разделов, первый из которых называется «Репрессированное духовенство Православной Церкви на Закарпатье в XX в.», второй – «Исповедники и подвижники Православной Церкви на Закарпатье в ХХ веке».

В предисловии владыка Феодор отметил, что эта монография является «первым масштабным свидетельством о мучениках, исповедниках и подвижниках благочестия Православной Церкви на Закарпатье в XX веке» и, благодаря собранным в книге материалам и уникальным архивным документам, перед читателем «разворачивается не только история жизни отдельного священника или монаха, а открывается большая завеса доселе неизвестного, считавшегося пропавшим и секретным».