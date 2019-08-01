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Православные Волыни пройдут крестным ходом по центру Луцка

01.08.2019 / 14:09
Православные Волыни пройдут крестным ходом по центру Луцка
Луцк Источник: Центр информации УПЦ
В Луцке состоится крестный ход УПЦ

В Луцке состоится традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Волынская епархия проводит традиционный ежегодный крестный ход, который пройдет по улицам областного центра Волыни в воскресенье 11 августа.

Крестный ход отправится от кафедрального собора Всех Святых земли Волынской города Луцка и пройдет до Свято-Покровского храма города.

Начало крестного хода в 16.00.
В епархии приглашают всех желающих присоединиться к шествию и совместной молитве.

 

Источник: Inpress.ua
луцк, волынь, упц мп, УПЦ
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