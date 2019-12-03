Войти | Зарегистрироваться
17:43

вторник,
03 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Архиепископ УПЦ рассказал верующим, как не отчаиваться при гонениях на веру

03.12.2019 / 17:13
Архиепископ УПЦ рассказал верующим, как не отчаиваться при гонениях на веру
Архиепископ Нафанаил Источник: Центр інформації УПЦ
Архиепископ Нафанаил призвал православных христиан, несмотря на гонения и неудобства, с радостью служить Богу

За испытаниями и гонениями верующих следует торжество победы православной веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, об этом сказал архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил в речи после освящения временного храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в Луцке.

«Первые христиане начинали свое спасительное служение в катакомбах и подвалах, однако затем за их смирение Господь поднимал в святости первые гонимые общины, даруя им истинное торжество Православия, которое совершалось в величественных храмах и соборах», - подчеркнул владыка.

Архиепископ Нафанаил призвал православных христиан, несмотря на гонения и неудобства, с радостью служить Богу.

«Мы не должны отчаиваться, глядя на определенный дискомфорт в служении и даже прямые гонения, а наоборот - с радостью служить Господу Воскресшему и помнить, что за испытаниями и гонениями всегда будет идти Торжество победы Православной веры", - подытожил архипастырь.

В свою очередь, настоятель храма священник Иван Поприк искренне поблагодарил владыку, духовенство и всем присутствующих за совместную молитву и выразил надежду, что Господь обязательно услышит искренние молитвы и подарит возможность представить торжество Христовой веры строительством еще одного храма на Волынской земле.

Как сообщалось ранее, в Луцке была основана православная община в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Каждое воскресенье во временном помещении в течение нескольких недель совершались молебны с акафистом святителю.

Источник: Inpress.ua
луцк, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.