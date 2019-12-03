Зверобой приходила в ГБР, но на допрос не дошла

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову

Прямая речь: "Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии.

Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение".

По словам Ивановой, Зверобой была ознакомлена с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было.

При этом сама военная после выхода из здания ГБР заявила, что в вызове не указан ее статус, и ей непонятно, на какое следственное действие ее вызывали.

Зверобой отметила, что вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке Киевской области 28 ноября.

Она добавила, что приехала с адвокатами поинтересоваться, кем она является в этом деле. Они оставили свои вопросы в канцелярии и будут ждать ответов и "законно составленного вызова".

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".

На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.

Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.

Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.

ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.

Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька). У нее изъяли телефон, оружие и блокнот.

После обыска военная Елена Биленька – Маруся Зверобой – заявла, что президент Владимир Зеленский может пострадать на Донбассе, если будет продолжать хамить военным.

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