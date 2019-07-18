Порошенко не пойдет в ГБР до выборов

Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля).

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019", – написал Головань в ГБР.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщала, что Порошенко будет в Киеве с 22 июля.

16 июля партия сообщила, что 17 июля команда "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко отправляется в Страсбург для проведения "стратегических переговоров с европейскими партнерами".

Напомним: Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.

Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.

Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации о деле, в котором фигурирует Порошенко.

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