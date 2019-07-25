Войти | Зарегистрироваться
13:48

четверг,
25 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Труба: Порошенко просил перенести допрос

25.07.2019 / 13:29
В Государственном бюро расследований говорят, что предыдущий президент Петр Порошенко приходил в ведомство и просил провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

Об этом сообщил телеграмм-канал директора ДБР Романа Трубы, а также пресс-служба ГБР.

Прямая речь Романа Трубы: "Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем".

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей – их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - отметил он.

В пресс-службе ГБР уточнили, что переносить допрос по просьбе Порошенко не стали. Он должен состояться 25 июля.

Ранее в партии "Европейская Солидарность" заявили, что экс-президенту в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует" и "никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".

24 июля Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса.

В партии Порошенко сказали, что он прибыл в ГБР, "с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению".

Источник 

 

допрос, Порошенко, ГБР, Труба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.