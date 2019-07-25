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УПЦ оказала помощь нуждающимся одесситам и вынужденным переселенцам из восточных областей

25.07.2019 / 13:13
УПЦ оказала помощь нуждающимся одесситам и вынужденным переселенцам из восточных областей
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
В Одессе помощь от УПЦ получили нуждающиеся семьи и вынужденные переселенцы

В Одесской епархии Украинской Православной Церкви прошли благотворительные акции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 24 июля Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи при Свято-Алексеевском храме г. Одессы предоставил гуманитарную помощь нуждающимся одесситам, беженцам из восточных областей Украины, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Наиболее нуждающимся была оказана финансовая помощь.
Также 24 июля молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря посетил Одесский реабилитационный центр. Для центра был куплен противопожарный щит. Руководитель центра Наталия Софияник поблагодарила православную молодежь за оказанную помощь.

На данный момент в реабилитационном центре пребывает 40 человек от 18 до 60 лет.

Источник: Inpress.ua
церковь, Одесса, УПЦ
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