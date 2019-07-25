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УПЦ: Верующие не должны дистанцироваться от политики, а отстаивать наши православные принципы

25.07.2019 / 12:55
УПЦ: Верующие не должны дистанцироваться от политики, а отстаивать наши православные принципы
Протоиерей Николай Данилевич Источник: Центр информации УПЦ
Церковь должна развивать образовательные проекты и создавать свои собственные школы

Верующие должны жить не прошлым, а настоящим и будущим, а для этого им нужно научиться отстаивать православные принципы и быть очень активными в политическом плане.

Такую точку зрения в эфире «Першого козацького» высказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы не можем себе позволить роскошь быть аполитичными, дистанцироваться и совсем абстрагироваться от политики. Потому что если бы политика не влияла на нашу жизнь - пожалуйста, но у нас политика вошла в дом каждого человека, ограбила каждого человека, мы стали беднее, и, к сожалению, она пыталась войти в Церковь, но Церковь выстояла. Поэтому политику должны формировать мы, мы в этой стране живем. Конечно, я не пойду в депутаты или президенты, но верующие люди, миряне должны идти, отстаивать наши православные принципы. Мы не должны быть чужими в нашей стране», - рассказал священник.

Он отметил, что Церковь должна развивать образовательные проекты и создавать свои собственные школы.

«Думаю, мы можем взять хороший пример из Католической Церкви, которая имеет сеть католических школ по всему миру. Мы также должны над этим думать и основывать общеобразовательные школы, университеты, трудиться, но давать свой взгляд на эту жизнь - христианский, православный взгляд. Мы не должны потерять наше молодое поколение», - сказал отец Николай.

«У нас есть прекрасная Церковь, прекрасная духовная традиция - то, чего нет в ПЦУ и вряд ли будет, у нас есть беспрерывная традиция монашества, прекрасные монастыри, прекрасные храмы, приходы - их нужно показывать. Главное - люди, и люди красивые.(...) Мы никого не заставляем, но сами должны жить Христом, показывать людям и говорить: вот так как мы живем - идите к нам, живите вместе с нами. Нам нужно показывать красоту нашей Церкви, красоту Православия - путем проповеди, путем дел, путем просто жизни в этой Православной Церкви. Потому что те люди, которые увидят, что этот мир, которым живут в этой Церкви, красивее их мира, они пойдут - человек всегда хочет лучшего. Когда мы будем жить красотой Православия, то мы сами будем красивыми, и эта красота будет отражаться на нас, а от нас отражаться на других людях», - подытожил отец Николай.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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