Войти | Зарегистрироваться
13:48

четверг,
25 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Издано новое церковное пособие по борьбе с алкоголизмом

25.07.2019 / 12:48
В Церкви издали новое пособие по борьбе с алкоголизмом

Храм Рождества Иоанна Предтечи в Выборгской епархии РПЦ и Синодальный отдел по благотворительности РПЦ выпустили новое методическое пособие по подготовке священников и мирян к работе по борьбе с алкоголизмом «Утверждение трезвости».

В книге подробно рассказывается о причинах алкогольной зависимости и методах современной реабилитации алкоголезависимых, сообщает сайт журнала «Фома».

Кроме того, в новом издании описан исторический опыт утверждения трезвости в России, и даются практические советы по организации трезвенной работы на приходе.

– «Утверждение трезвости» – это дополненное издание методического пособия по помощи людям с алкогольной зависимостью. Первое издание мы распространяли среди духовных школ, епархий, разных церковных служб, которые помогают людям в реабилитации от зависимости и в профилактике. Новое издание впервые предлагается широкому кругу читателей, всем тем, кто хотел бы разобраться в причинах алкогольной зависимости, узнать опыт Церкви в практике реабилитации. Мы также разработали дополнительные методические рекомендации и включили их в пособие, – рассказал глава Координационного центра по противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Помимо него, над методичкой работали психиатр-нарколог, доктор богословия протоиерей Григорий Григорьев и председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин.

Помимо основных тем, в книге также даны рекомендации по проведению Дня трезвости, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других мероприятий по противодействию алкоголизму.

В приложении впервые публикуется пошаговая инструкция для тех, кто реализует на практике Концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма в епархии, благочинии и на приходе.

Источник: Inpress.ua
алкоголизм, церковь, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.