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ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

12.07.2019 / 12:48
Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщили в Бюро.

 

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, не уточнили, в рамках какого именно из уголовных производств.

Также в ГБР не проинформировали о времени допроса.

Напомним, ГБР в настоящее время расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил директор ГБР Роман Труба, но никаких подробностей не сообщил.

Источник 

допрос, Порошенко, ГБР
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