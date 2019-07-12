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В парламент проходят 5 партий

12.07.2019 / 13:29
Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье, то 47% тех, кто намерен голосовать и определился, поддержали пропрезидентскую партию "Слуга народа", также в Раду проходят еще 4 политсилы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля.

Отмечается, что лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,6%), партия "Европейская Солидарность" (8,2%), партия "Голос" (6,6%) и "Батькивщина" (6, 4%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальная партия - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

В то же время, 20,6% опрошенных ответили, что не намерены голосовать или не определились с предпочтениями.

Исследование проводилось 6-10 июля среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним: 10 июля "Рейтинг" опубликовал опрос за 13-23 июня. Результаты исследования свидетельствовали о том, что за "Слугу народа" проголосовали бы 50% избирателей, а партия "Голос" Святослава Вакарчука стала бы третьей. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12%.

Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 25 июня по 7 июля: "Слуга народа" – 48,5%, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 14,1%, "Европейская Солидарность" – 9,2% , "Батькивщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.

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выборы, опрос, Рада
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